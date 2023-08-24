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В G7 назвали сроки блокировки российских активов

Страны G7 сохранят активы РФ замороженными до выплаты компенсаций Украине

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Shutterstock

Страны «Большой семерки» (Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США) намерены держать заблокированные российские финансовые активы в замороженном состоянии до тех пор, пока РФ не выплатит Украине компенсацию за ущерб, причиненный республике в ходе боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Суверенные активы России в юрисдикциях стран G7 будут заблокированы до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине», — говорится в пресс-релизе.

Согласно информации пресс-службы, государства «Большой семерки» готовы работать над соответствующими механизмами и рассмотрят дальнейшие способы привлечь Российскую Федерацию к ответственности за «разрушения, которые она сделала».

До этого сообщалось, что Евросоюз намерен создать правовую базу для возможности конфискации замороженных активов Центрального банка России.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал вернуть бизнес-активы в Россию.

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