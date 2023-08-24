Лавров назвал условие для возврата РФ к зерновой сделке

Россия может вернуться к зерновой сделке лишь в случае практического выполнения всех обязательств, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Его слова приводит ТАСС.

Согласно информации агентства, генсек Организация Объединенных Наций задал российскому министру вопрос о перспективах возобновления зернового соглашения.

В ответ глава российского МИДа изложил озвученную ранее президентом РФ Владимиром Путиным позицию о готовности страны вернуться к участию в ней лишь в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной.

Несколькими часами ранее Сергей Лавров сообщил, что встретится с Гутерришем, чтобы обсудить тему зерна.

Позднее Лавров заявлял, что Москва не видит признаков того, что западные страны готовы выполнить российские требования для возобновления зерновой сделки.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.