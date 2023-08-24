Спикеры конференции OFFZONE 2023 расскажут об изменениях отрасли кибербезопасности

В основном треке конференции по кибербезопасности OFFZONE 2023 компании BI.ZONE, которая будет проходить 24 и 25 августа, спикеры обсудят, как изменился ландшафт кибербезопасности за 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Спикерами конференции станут более 110 экспертов в области кибербезопасности. Доклады будут проходить на 7 тематических треках. Кроме того, на площадке состоится презентация итогов работы платформы BI.ZONE Bug Bounty за год.

Отмечается, что спикеры расскажут о ключевых изменениях отрасли в будущем, представят результаты расследований, объяснят, как остановить атаку на цепочку поставок и поделятся лайфхаками для безопасной разработки. Кроме того, они представят обзоры уязвимостей, защитных мер, инструментов и методик.

Также в рамках подведения итогов первого года BI.ZONE Bug Bounty представители компании и багхантеры расскажут, как изменился рынок багбаунти за минувший год, и какие отрасли стали его основными драйверами.

Помимо этого, в рамках конференции состоятся прикладные воркшопы. Слушателям расскажут о технологиях COM и подходах к исследованию Windows, применении ИИ для защиты информации и многое другое. Кроме того, для участников конференции пройдет секция о безопасности приложений, где будут искать необычные уязвимости.

В свою очередь, в AntiFraud.Zone обсудят вопросы банковской безопасности и борьбе с финансовыми преступлениями. Эксперты расскажут, как бороться с новыми видами атак и превентивно реагировать на угрозы, как устроен мошеннический кол‑центр и что нового появилось в антифрод‑системах за последние несколько лет. CTF.Zone посвящена соревнованиям по этичному хакингу. Здесь участников ждут доклады о CTF.

Напомним, компания BI.ZONE является партнером Сбер. В этом году банк выступает партнером конференции.