В США россиянина обвинили в отмывании более $1 млрд

Власти США предъявили россиянину Роману Семенову, которого американская сторона называет одним из основателей криптовалютного сервиса Tornado Cash, обвинения в отмывании более $1 млрд, в том числе для хакеров из Северной Кореи. Об этом сообщает Министерство юстиции Соединенных Штатов.

Этот гражданин РФ находится на свободе. По данным Минюста, Семенов вместе с сообщником, американцем Романом Стормом, создали схему, которая призвана «помочь другим преступникам отмывать средства с использованием криптовалюты».

Как утверждают в ведомстве, Tornado Cash обеспечил транзакции по отмыванию cвыше $1 млрд и отмыл сотни миллионов долларов для северокорейской киберкриминальной организации Lazarus Group, находящейся под санкциями США.

Россиянину и американцу предъявили обвинения в заговоре с целью отмывания денег, нарушения санкций и ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. Первые две статьи предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, третья – до пяти лет тюрьмы.

Против Семенова, который, по данным властей, проживает в Дубае, также введены санкции по линии американского Минфина за связи с КНДР и киберпреступления.

До этого стало известно, что суд в США приговорил россиянина Тараса Бевза к трем годам и 10 месяцам тюрьмы за отмывание денег и мошенничество.

Ранее сообщалось, что в США россиянина обвинили в отмывании биткоинов на $336 млн.