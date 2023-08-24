Цены на бензин поднялись на фоне ослабления рубля

За неделю бензин подорожал на 0,6% на фоне ослабления рубля. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Сообщается, что рост цен на нефтепродукты на оптовом рынке затронул дизель, а также бензин АИ-92 и АИ-95.

Такую динамику объясняют ажиотажным спросом на нефтепродукты на бирже, а также ростом привлекательности экспорта на фоне возобновившегося ослабления рубля. Дополнительным фактором роста цен на топливо называют высокий спрос на бензин на внутреннем рынке в сезон отпусков и ограничение предложения за счет ремонтов на нескольких НПЗ.

Сообщается, что на этом фоне в правительстве намерены ввести новые механизмы борьбы с незаконным экспортом за счет снижения числа поставщиков.

До этого сообщалось, что биржевая цена бензина АИ-95 выросла до 70,959 тыс. руб. за тонну, что стало новым историческим рекордом.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.