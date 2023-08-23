Цена бензина в России обновила исторический максимум

Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже по итогам торгов 23 августа поднялась до 70,959 тыс. рублей за тонну. Это новый исторический рекорд, превышающий достигнутый 18 августа уровень в 70,123 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Рост цен на бензин происходит на фоне дефицита топлива, наблюдаемого в ряде регионов России. В частности, нехватка бензина и дизеля отмечается в Астраханской, Саратовской, Самарской областях, а также в Хабаровском крае и Крыму.

По словам экспертов, причинами дефицита стали ремонты на НПЗ и увеличение сроков ж/д перевозок из-за переориентации экспорта угля на восточные направления.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в сентябре спрос на бензин в России снизится и это повлечет ослабление проблем на внутреннем рынке топлива. Он допустил прекращение роста цен на бензин как на бирже, так и на заправках.

Ранее в Минэнерго рассказали о сложностях поставок топлива на юг России.