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Доверие граждан банкам выросло до максимума

ЦБ: количество россиян, хранящих сбережения в банках, выросло до 42%

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

По данным Центрального банка, в августе 2022 года доля россиян, предпочитающих хранить свои сбережения в банковских вкладах, достигла 42%. Это максимальное значение за последние 6 лет — с июня 2017 года. Об этом сообщает регулятор в обзоре «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Ранее такая доля граждан, выбирающих банковские депозиты для своих накоплений, наблюдалась лишь в мае текущего года. За последний месяц численность россиян, доверяющих банкам, выросла на 3 процентных пункта.

Кроме того, на 2,3 п.п. увеличилось количество россиян, предпочитающих направлять свободные средства на приобретение дорогостоящих товаров — до 32%. В то же время доля экономящих граждан практически не изменилась и составила 51,7%.

По оценкам экспертов, рост доверия населения к банковской системе связан с повышением ставок по вкладам и надежностью крупных банков. Люди видят в этом стабильный способ сохранения и приумножения сбережений.

В целом индекс потребительских настроений в августе вырос на 2,9 пункта, а индекс потребительских ожиданий — на 3,2 пункта.

Ранее стало известно, сколько россияне вложили в фондовый рынок.

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