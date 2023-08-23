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Российские ретейлеры ограничат цены на социально значимые товары

ФАС: 30 торговых сетей в РФ ограничат наценки на социально значимые товары

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Илья Питалев/РИА Новости

Порядка 30 региональных торговых сетей из 25 регионов России добровольно сократят наценки на отдельные категории социально значимых товаров, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«[Сети] приняли на себя добровольные обязательства по ограничению собственных наценок на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров. К ним относятся хлеб, молоко, овощи «борщевого набора», сахар, птица, яйца куриные, капуста, бананы, яблоки, замороженная рыба, сыр, колбаса куриная, крупа гречневая, масло подсолнечное, пшеничная и ячневая крупа, детское питание, печенье, карамель, зубная паста, туалетная бумага, мыло, мыло жидкое, порошок чистящий, гигиенические средства, батарейки», — говорится в сообщении ФАС.

Ведомство отметило, что такая мера позволит повысить доступность важнейших продуктов для населения. Антимонопольная служба будет контролировать соблюдение ретейлерами взятых обязательств.

В середине августа в ряде магазинов техники в РФ заморозили цены на несколько категорий.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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