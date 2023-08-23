Российские ретейлеры ограничат цены на социально значимые товары

Порядка 30 региональных торговых сетей из 25 регионов России добровольно сократят наценки на отдельные категории социально значимых товаров, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«[Сети] приняли на себя добровольные обязательства по ограничению собственных наценок на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров. К ним относятся хлеб, молоко, овощи «борщевого набора», сахар, птица, яйца куриные, капуста, бананы, яблоки, замороженная рыба, сыр, колбаса куриная, крупа гречневая, масло подсолнечное, пшеничная и ячневая крупа, детское питание, печенье, карамель, зубная паста, туалетная бумага, мыло, мыло жидкое, порошок чистящий, гигиенические средства, батарейки», — говорится в сообщении ФАС.

Ведомство отметило, что такая мера позволит повысить доступность важнейших продуктов для населения. Антимонопольная служба будет контролировать соблюдение ретейлерами взятых обязательств.

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