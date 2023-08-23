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Цены на нефть обвалились до июльских минимумов

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $82 за баррель

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Shutterstock

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость фьючерсного контракта на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE по состоянию на 16:55 мск снизилась на 2,32% — до $81,95 за баррель. Таким образом, стоимость барреля Brent оказалась ниже $82 впервые с 24 июля. К 17:20 по мск стоимость контракта укрепилась до $82,61.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре торговался на отметке $77,62 за баррель, снизившись на 2,32% по сравнению с предыдущим закрытием. К 17:20 стоимость фьючерса на WTI откатилась обратно к $78,66.

Аналитик из PVM Oil Associates Джо Эванс предположил, что давление на цены оказали негативные данные по индексу деловой активности из ЕС и Японии.

«Наблюдатели за нефтяными рынками должны быть обеспокоены тем, что все прогнозируемые индексы PMI в обрабатывающей промышленности ниже 50... все они находятся на территории сокращения», — сказал аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Джо Эванс.

В свою очередь поддержку ценам в краткосрочной перспективе оказывает и неопределенность с возможным продлением Саудовской Аравией сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки.

«Мы думаем, что Саудовская Аравия продлит сокращение в полном объеме, по крайней мере, до октября», — сказал аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Ричард Бронз.

В это же время запасы сырой нефти в США продолжают падать, сократившись примерно на 2,4 миллиона баррелей за неделю.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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