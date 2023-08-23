В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банка с 11 по 20 августа выросла на 1,08 процентных пункта по сравнению с первой декадой, до 9,23%. Это следует из материалов Центробанка РФ.

По данным ЦБ, с 1 по 10 августа ставка составляла 8,15%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Совкомбанк. При этом учитываются только максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту.

Максимальное значение показателя было зафиксировано в первой декаде марта – 20,51%. После этого показатель снижался.

Ставки по вкладам в марте 2022 года выросли на фоне повышения ключевой ставки ЦБ сразу до 20% годовых. Затем регулятор снижал ключевую ставку, до 7,5% в сентябре 2022 года. Это было шестое снижение ставки подряд. Затем до 21 июля 2023 года показатель был неизменным. В июле ЦБ перешел к циклу повышения ставки. Тогда она была увеличена на 1 п.п., до 8,5%. Сейчас ключевая ставка составляет 12% годовых. Регулятор поднял ее на 3,5 п.п. 15 августа.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказывал «Газете.Ru», что при повышении ключевой ставки на 1 п.п. российские банки поднимают ставки по вкладам и кредитам тоже на 1 п.п. или чуть выше.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какие российские банки повысили ставки по вкладам и когда лучше открыть депозит.