Минпромторг намерен восстановить объем экспортных поставок

Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Минпромторг РФ ставит задачу в ближайшие годы восстановить объем экспортных поставок промышленной продукции, а к 2030 году довести его до $150 млрд. Об этом он сообщил на заседании кабмина.

По словам Мантурова, несмотря на текущий спад экспорта, вызванный ограничениями из-за санкций, ведомство намерено последовательно наращивать экспортные отгрузки зарубежным партнерам. Для этого планируется продолжить поддержку переориентации экспортных потоков в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Кроме того, Минпромторг будет активно содействовать созданию индустриальных зон российских предприятий на перспективных зарубежных рынках. Это поможет реализовывать проекты технологического суверенитета, ориентированные на экспорт. Президент РФ ранее поддержал продление ключевых программ стимулирования экспорта после 2024 года. Это станет серьезным подспорьем для реализации таких проектов, отметил Мантуров.

Накануне стало известно о прогрессе в консультациях по возобновлению зерновой сделки.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.