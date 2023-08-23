В России объяснили ослабление курса рубля

Приток валюты на внутренний рынок в рамках налогового периода не помог курсу рубля заметно укрепиться. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Относительная слабость рубля в целом сохраняется. Даже с учетом повышенного предложения иностранной валюты, свойственного налоговому периоду. Но данный фактор не способен привести к ощутимому укреплению рубля в том числе на краткосрочном горизонте. Вероятно, объем продаж инвалюты по-прежнему недостаточен для комфортного обеспечения спроса на нее», — отметил он.

По словам Бабина, это обуславливает рыночный дисбаланс, который оказывает давление на курс рубля.

Рубль поначалу дешевел, ускорив нисходящую динамику на старте основной сессии. Доллар приближался к 95 рублям, евро — к 103 рублям. Но валютные пары быстро откатились от достигнутых вершин, растеряв почти весь плюс.

По данным Мосбиржи на 15:35 мск, доллар торгуется на уровне 94,135 рублей, теряя с утра 0,17%. Евро стоит 101,8025 рублей (минус 0,5625%).

Ранее в России спрогнозировали сценарий развития ситуации с курсом рубля.