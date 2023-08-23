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Мишустин рассказал о доходах в российский бюджет

Мишустин: 3 из каждых 4 рублей доходов бюджета составляют несырьевые сектора

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что три рубля из четырех доходов бюджета России приходится на несырьевые сектора экономики. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

«Продолжается рост доли поступлений из несырьевых секторов. Такая тенденция даже усилилась по сравнению с I кварталом. На них приходится уже почти 3 из каждых 4 рублей в доходах, что подтверждает большую бюджетную устойчивость», — сказал Мишустин.

Ранее Мишустин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что власти непрерывно ведут спецпроект по рисковым моделям социально-экономического развития и по мониторингу цен Мишустин добавил, что работа по этому направлению необходима для своевременного выявления отклонений от планов и исправления ситуации. По словам премьера, в работе учитывается обратная связь как от людей, так и от бизнес-структур.

Накануне Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, на котором среди прочего обсуждали тему горячего питания школьников, напомнил о важности привлечения к контролю качества питания детей родителей.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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