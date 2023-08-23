В России смягчили условия выплаты дивидендов иностранцам

Министерство финансов и Центральный Банк России приняли решение смягчить ограничения выплаты дивидендов иностранцам, которые ведут инвестиции в экономику РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина.

«Минфин России и Банк России смягчают ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику», — уточнили в пресс-службе министерства.

Подчеркивается, что подкомиссия по контролю за выполнением иностранных инвестиций рассмотрела и приняла к сведению указанное решение.

Теперь «выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений». Однако, как разъясняется, ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию».

«Ранее объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года...», — напомнили в российском Минфине.

До этого правительство и ЦБ подготовили указ о разблокировке части активов нерезидентов.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.