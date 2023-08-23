Экспорт нефти по Черному морю обойдется РФ дороже

Страховые компании информировали фрахтователей о росте дополнительных страховых взносов, известных как «военный риск премия», которые приходится платить за работу судов в портах России. Об этом сообщает Reuters ссылкой на четырех независимых трейдеров, которые подтвердили, что размер этого сбора был значительно увеличен в связи с обострением ситуации в Черном море.

Военный риск-премия была введена после начала спецоперации России на Украине в прошлом году. Однако боевые действия в регионе резко активизировались после того, как в июле провалилось зерновое соглашение. Россия неоднократно сообщала об атаках на объекты инфраструктуры своих черноморских портов.

По словам трейдеров, страховые компании подняли ставку военного сбора с предыдущих 1% до 1,2-1,25% от стоимости груза. Хотя эта сумма и кажется небольшой, она увеличивает издержки российского экспорта в условиях жестких международных санкций. Ранее расходы на доставку одного танкера доходили до 20 млн долларов, что составляло треть стоимости груза.

Повышение коснулось преимущественно российской нефти, тогда как ставка для казахстанских грузов осталась прежней — около 1%. По мнению экспертов, это связано с более высоким воспринимаемым риском перевозок, связанных с Россией.

Аналитики отмечают, что рост страховых тарифов демонстрирует растущую тревогу рынка перевозок относительно безопасности морских грузопотоков в регионе. Это ставит под вопрос стабильность поставок не только нефти, но и зерна из стран Черного моря.

В середине августа были названы последствия продолжения атак Киева на объекты в Черном море.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.