Стало известно, изменит ли создание альтернативы доллару странами БРИКС жизнь россиян

Создание единой расчетной единицы, альтернативной доллару, которое обсуждают страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), не изменит жизнь россиян и не будет вносить изменения во внутреннюю торговлю России. Об этом телеканалу «360» рассказал экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

«Это будет как в своем время ECU в Евросоюзе, это не полноценные деньги. Скорее всего, по логике, расчетная единица должна быть цифровой. Но это касается только внешней торговли — России с Индией, например, — и принципиально ничего не меняет, а для россиян не меняет ничего вообще», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что российские власти планируют укреплять рубль. На это указывает поручение президента России Владимира Путина снизить волатильность на финансовом рынке. По мнению Разуваева, «мы закончим коридором 65–85 рублей за доллар, ближе к 65».

Накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны входящие в группу БРИКС обсуждают возможность создания общей расчетной единицы. Он отметил, что эта расчетная единица не будет единой валютой, как евро, а может стать альтернативой доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок.

Ранее в Бразилии рассказали, зачем нужна общая платежная единица для стран БРИКС.