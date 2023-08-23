Президент ЮАР обеспокоен использованием мировых финсистем в геополитике

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что мировые финансовые системы стали использоваться для геополитических соревнований. Об том сообщает ТАСС.

«Мы обеспокоены тем, что мировые финансовые системы все чаще используются как инструменты в геополитическом соревновании», — сказал Рамафоса.

Ранее сообщалось, что Иран и Ирак заключили сделку по обмену нефти на газ, чтобы снизить зависимость от американского доллара, так как в последние годы США используют его в качестве рычага экономического давления. Несколько дней назад Ирак объявил, что достиг соглашения с Ираном о торговой договоренности «нефть в обмен на газ». Этот шаг направлен на то, чтобы решить проблему повторяющихся задержек платежей Тегерану из-за необходимости одобрения Вашингтоном проведения таких сделок.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что достигнутое соглашение является новой попыткой двух стран уйти от финансовых ограничений со стороны США. С учетом того, что американские санкции давно угрожают мировой экономической стабильности, такие договоренности будут способствовать ускорению дедолларизации некоторых стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не преследует цель дедолларизации своей и мировой экономики.