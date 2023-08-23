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ЦБ уточнил механизм разблокировки замороженных российских активов

ЦБ: разблокировка замороженных активов РФ затронет интересы розничных инвесторов

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Порядок разблокировки российских активов, замороженных за рубежом, в первую очередь будет затрагивать интересы розничных инвесторов, а сама процедура будет добровольной, сообщает Forbes, ссылаясь на пресс-службу Банка России.

«Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для «разблокировки» активов в первую очередь розничным инвесторам», — сообщили в ЦБ.

В пресс-службе пояснили, что заинтересованные иностранные инвесторы смогут приобрести у российских инвесторов «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, которые находятся на счетах типа «С». Отмечается, что участие российских и иностранных инвесторов в процессе будет добровольным.

В Банке России отметили, что на первом этапе объем разблокируемых активов будет ограниченным.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что правительство РФ совместно с Центральным банком разработали проект указа, который позволит разблокировать часть замороженных за рубежом российских активов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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