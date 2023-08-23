В Афрэксимбанке прогнозируют кратный рост торговли Африки с Россией

Исполнительный вице-президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Джордж Эломби заявил РБК, что прошедшие в июле саммит и форум «Россия-Африка» помогут увеличить торговлю между Россией и африканскими странами в два раза к 2026 году.

По его словам, когда в 2017 году банк выходил на российский рынок, стояла цель довести товарооборот до $40 млрд.

«Надеемся, что импульс от конференции позволит нам удвоить эту цифру до $40 млрд к концу 2026 года», — сказал он.

По словам Эломби, на данный момент банк нацелен на сотрудничество в нефтегазовом секторе и металлургии и ищет пути сотрудничества с российскими компаниями в рамках действующего санкционного режима.

До этого министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия начнет поставки зерна в страны Африки в ближайшее время.

Ранее Путин написал статью об Африке.