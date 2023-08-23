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Huawei открывает производства по всему Китаю в попытке обойти санкции США

Bloomberg: Huawei открывает тайные производства в КНР, чтобы обойти санкции США

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Reuters

Китайская компания Huawei открывает секретные производства полупроводников по всему Китаю под другим названием, сообщает Bloomberg со ссылкой на ассоциацию производителей полупроводников Semiconductor Industry Association США.

По информации агентства, секретные производства позволят Huawei обойти санкции США. Компания закупает американское оборудование и материалы для производства чипов.

«Компания Huawei, <...> находящаяся в самом центре напряженности между США и Китаем, в прошлом году занялась производством чипов и, согласно оценкам вашингтонской компании Semiconductor Industry, получает около 30 миллиардов долларов государственного финансирования от правительства <...> Она приобрела как минимум два существующих завода и строит еще как минимум три», — говорится в публикации.

До этого портал MyDrivers сообщал, что китайская компания Huawei готовится представить серию флагманских смартфонов Mate 60, которая будет оснащена вырезом в стиле Dynamic Island, появившемся в iPhone 14 Pro.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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