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Британия анонсировала выделение Украине $245 млн на закупку ядерного топлива

Британия выделит Украине $245 млн на закупку ядерного топлива для АЭС

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Shutterstock

Великобритания обещала предоставить Украине 192 млн фунтов стерлингов ($245 млн) на закупки ядерного топлива для атомных электростанций, в том числе у британских компаний. Об этом заявил Reuters министр энергетики Великобритании Грант Шаппс.

В ходе визита в Киев Шэппс отметил, что гарантия Лондона должна помочь Киеву добиться того, чтобы в будущем ее ядерное топливо необязательно поступало через Россию.

«Эти деньги гарантируют, что они поступят из гораздо более надежных источников», — сказал министр.

По его словам, одним из таких источников будет частично британский консорциум по производству ядерного топлива Urenco.

В настоящее время Украина контролирует три из четырех действующих атомных станций, напоминает агентство.

Ранее директор Запорожской АЭС сообщил, что обеспечение ядерной безопасности осуществляется в полном объеме.

Ранее в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива.

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