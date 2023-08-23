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Два танкера столкнулись в Суэцком канале

Два танкера столкнулись друг с другом в Суэцком канале

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DPA/Picture Alliance/Reuters

Танкеры BW Lesmes, перевозящий сжиженный газ под флагом Сингапура, и Burri с Каймановых островов, перевозящий нефтепродукты, столкнулись в Суэцком канале. Сообщение от очевидца инцидента поступило на портал Marinetraffic, который опубликовал информацию о столкновении на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Позже портал опубликовал данные мониторинга буксировочных операций, которые указывали на то, что танкер Burri был отбуксирован от BW Lesmes после столкновения. По данным сайта Marinetraffic на 2:49 мск, суда находятся недалеко друг от друга в южной части Суэцкого канала.

В начале августа в Суэцком канале затонул буксир. По данным администрации, ЧС произошло после столкновения буксира с танкером гонконгской компании Chinagas Legend. Танкер следовал из Сингапура в США.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял 19 марта российскую делегацию, возглавляемую главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Как сообщила канцелярия, на встрече обсуждалось развитие российских инвестиций и совместных проектов двух стран в Египте в разных областях, в частности строительство АЭС «Эд-Дабаа», а также создание промышленной зоны РФ в экономической зоне Суэцкого канала. Она отметила, что появление такой промзоны «проложит путь к началу совместных проектов в сфере производства, локализации производства и экспорта» на рынки многих государств в различных регионах.

Ранее в Суэцком канале затонул буксир.

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