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Путин заявил о негативном влиянии санкций на ситуацию в мировой экономике

Путин выступил с видеообращением к участникам форума БРИКС

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, выступая с видеообращением к участникам делового форума БРИКС в ЮАР, рассказал о негативном влиянии санкций на мировую экономику.

Путин отметил, что странам БРИКС сейчас приходится решать сложные вопросы. В центре внимания форума находятся такие актуальные задачи, как обеспечение постпандемийного восстановления экономик государств БРИКС, повышение благосостояния граждан, модернизация промышленности и выстраивание эффективных транспортно-логистических цепочек, стимулирование справедливого трансфера технологий.

Президент подчеркнул, что решать все эти сложные, комплексные задачи приходится на фоне все более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических, продовольственных рынков, в условиях значительного инфляционного давления, вызванного в том числе безответственными действиями ряда стран по проведению масштабной эмиссии для сглаживания издержек пандемии, что провоцирует накопление частного и государственного долга.

Глава России указал на серьезное негативное влияние на международную экономическую ситуацию нелегитимной санкционной практики, незаконной заморозки активов суверенных государств, которые, по сути, являются попранием всех базовых норм и правил свободной торговли и экономической жизни, которые еще не так давно казались незыблемыми.

«Прямым следствием этого стали дефицит ресурсов, усиление неравенства, подъем безработицы, обострение других хронических проблем мировой экономики. Взвинчиваются цены на продовольствие, на базовые сельхозпродукты и зерновые культуры, от чего страдают в первую очередь наиболее уязвимые бедные страны», - сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин назвал необратимым процесс дедолларизации, который происходит на пространстве БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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