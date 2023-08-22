Путин назвал необратимой дедолларизацию в БРИКС

Президент РФ Владимир Путин назвал необратимым процесс дедолларизации, который происходит на пространстве БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Соответствующее заявление он сделал в видеообращении к участникам Делового форума объединения, который проходит в Йоханнесбурге в рамках XV саммита БРИКС, передает ТАСС.

«Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля. Как результат — доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается», — сказал глава государства.

По его словам, в 2022 году она составила всего лишь 28,7%.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее сообщалось, что лидеры БРИКС на саммите в Йоханнесбурге обсудят заключение соглашения, увеличивающего долю торговых расчетов в национальных валютах между странами – участницами объединения.

До этого издание Junge Welt писало, что страны БРИКС активно расширяют торговлю в национальных валютах, демонстрируя тем самым, что встали на путь дедолларизации. Отмечалось, что страны объединения намерены ввести в оборот свою собственную валюту, которая будет обеспечена золотом и другими сырьевыми ресурсами, такими как серебро или редкоземельные металлы.

Ранее сообщалось, что однополярная экономическая система может разрушиться из-за действий БРИКС.