Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин назвал необратимой дедолларизацию в БРИКС

Путин заявил, что в БРИКС набирает силу необратимый процесс дедолларизации

close
100%
Pexels

Президент РФ Владимир Путин назвал необратимым процесс дедолларизации, который происходит на пространстве БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Соответствующее заявление он сделал в видеообращении к участникам Делового форума объединения, который проходит в Йоханнесбурге в рамках XV саммита БРИКС, передает ТАСС.

«Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля. Как результат — доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается», — сказал глава государства.

По его словам, в 2022 году она составила всего лишь 28,7%.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее сообщалось, что лидеры БРИКС на саммите в Йоханнесбурге обсудят заключение соглашения, увеличивающего долю торговых расчетов в национальных валютах между странами – участницами объединения.

До этого издание Junge Welt писало, что страны БРИКС активно расширяют торговлю в национальных валютах, демонстрируя тем самым, что встали на путь дедолларизации. Отмечалось, что страны объединения намерены ввести в оборот свою собственную валюту, которая будет обеспечена золотом и другими сырьевыми ресурсами, такими как серебро или редкоземельные металлы.

Ранее сообщалось, что однополярная экономическая система может разрушиться из-за действий БРИКС.

Все новости на тему:
БРИКС
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях