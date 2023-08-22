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Путин рассказал, по какому показателю страны БРИКС обходят G7

Путин: экономика стран БРИКС обходит G7 по паритету покупательной способности

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«Газета.Ru»

Экономика стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обходит государства Группы семи (G7) по паритету покупательной способности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге в рамках XV саммита БРИКС, передает ТАСС.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что объединение БРИКС не намерено противопоставлять себя G7 и G20.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что БРИКС не собирается становиться «новым коллективным гегемоном».

По данным газеты Financial Times, одной из главных тем саммита БРИКС станет крупнейшее за последние 10 лет расширение организации. Как рассказал один из представителей делегации Пекина, в случае успешного принятия новых членов, в распоряжении клуба окажется доля мирового ВВП, сравнимая по объемам с «большой семеркой».

Ранее Путин объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС.

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