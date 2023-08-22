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Правительство и ЦБ подготовили указ о разблокировке части активов нерезидентов

Силуанов: на первом этапе мы разблокируем счета нерезидентов на ₽100 млрд

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство РФ совместно с Центральным банком разработали проект указа, который позволит разблокировать часть замороженных за рубежом российских активов. Об этом сообщил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, речь идет о возможности обмена разблокированных средств на российские активы, принадлежащие нерезидентам из недружественных стран. Такой механизм позволит поддержать финансовую стабильность и ликвидность в условиях санкций.

«У нас сегодня заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей. С учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа С. На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд рублей, принадлежащих розничным инвесторам. Планируем начало обмена замороженными активами, на первом этапе разблокируем счета на сумму порядка 100 млрд руб.», — сказал Силуанов.

В начале августа Швейцария раскрыла сумму замороженных в стране российских активов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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