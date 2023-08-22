Мишустин заявил о важности ускоренного развития производства лекарств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости добиться ускоренного роста капиталоемких отраслей экономики. Об этом глава правительства сообщил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проводит президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Мишустин уточнил, что к таким отраслям относятся химическая промышленность и радиоэлектроника. Также он обратил внимание на важность развития станкостроения, автомобильной промышленности, производства лекарственных препаратов и энергетического машиностроения.

«Необходимо добиться ускоренного роста капиталоемких отраслей, которые требуют использования и обслуживания сложного оборудования, освоения новых технологий, высококлассного сырья, материалов, комплексной научной и инженерной поддержки», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что до введения западных санкций на перечисленные сегменты экономики приходилась довольно большая доля импорта. Тем не менее Россия обладает достаточным количеством ресурсов для самостоятельного развития, уверен Мишустин.

Глава государства, в свою очередь, упомянул успехи в строительной отрасли. Путин подчеркнул, что к концу текущего года 3,7 млн семей смогут улучшить свои жилищные условия.

Ранее кабинет министров РФ утвердил дорожную карту газификации Камчатки до 2025 года.