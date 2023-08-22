Премьер Мишустин заявил, что власти непрерывно мониторят цены

Российский премьер-министр Михаил Мишустин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что власти непрерывно ведут спецпроект по рисковым моделям социально-экономического развития и по мониторингу цен, передает ТАСС.

«[В России] ведется также специальный проект по рисковым моделям социально-экономического развития и по мониторингу цен», — сказал он.

Мишустин добавил, что работа по этому направлению необходима для своевременного выявления отклонений от планов и исправления ситуации.

По словам премьера, в работе учитывается обратная связь как от людей, так и от бизнес-структур.

Накануне Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, на котором среди прочего обсуждали тему горячего питания школьников, напомнил о важности привлечения к контролю качества питания детей родителей.

18 августа российский премьер-министр утвердил расписание праздничных и выходных дней в 2024 году.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.