Путин оценил бюджетную ситуацию в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что текущая бюджетная ситуация в стране в целом устойчивая и не несет рисков для макроэкономической стабильности. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

По его словам, во втором квартале 2023 года дефицит федерального бюджета сократился почти в восемь раз по сравнению с первым кварталом и составил 264 млрд рублей.

«В июле баланс бюджета на 458 млрд рублей лучше, чем год назад», — отметил российский лидер.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что бюджет страны должен быть ориентирован на нужды специальной военной операции (СВО).

По словам замглавы Совбеза РФ, основная задача российского бюджета — обеспечение обороноспособности и безопасности страны.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что обязательства российского бюджета будут исполнены в полном объеме, несмотря на то, что нефтегазовые доходы России снизились.

Ранее Центробанк РФ назвал три сценария развития экономики России.