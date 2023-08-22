Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин оценил бюджетную ситуацию в России

Президент Путин назвал устойчивой текущую бюджетную ситуацию в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что текущая бюджетная ситуация в стране в целом устойчивая и не несет рисков для макроэкономической стабильности. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

По его словам, во втором квартале 2023 года дефицит федерального бюджета сократился почти в восемь раз по сравнению с первым кварталом и составил 264 млрд рублей.

«В июле баланс бюджета на 458 млрд рублей лучше, чем год назад», — отметил российский лидер.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что бюджет страны должен быть ориентирован на нужды специальной военной операции (СВО).

По словам замглавы Совбеза РФ, основная задача российского бюджета — обеспечение обороноспособности и безопасности страны.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что обязательства российского бюджета будут исполнены в полном объеме, несмотря на то, что нефтегазовые доходы России снизились.

Ранее Центробанк РФ назвал три сценария развития экономики России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях