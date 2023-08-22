Минфин Украины сообщил о получении седьмого транша МФП от ЕС

В Министерстве финансов Украины сообщили, что страна получила седьмой транш макрофинансовой помощи (МФП) от Евросоюза в размере €1,5 миллиарда, передает РИА Новости, ссылаясь на сайт ведомства.

«Сегодня, 22 августа, в госбюджет поступил седьмой транш в размере €1,5 миллиарда евро в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи ЕС (МФП)», — говорится в сообщении министерства.

Там же уточняется, что с начала 2023 года Украина уже получила €12 миллиардов льготного кредитного финансирования в рамках МФП. Всего программа предусматривала €18 миллиардов.

Указывается также, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты и другие платежи для обслуживания кредита будет платить сторона ЕС.

По данным Минфина, средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета, включая социальные и гуманитарные.

22 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об отправке ЕС еще €1,5 млрд помощи Украине.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в ЕС активов России.