Ставки по ипотеке в США достигли рекордного с 2000 года уровня

В США ставки по ипотеке достигли рекордного с осени 2000 года уровня и составили 7,48%. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Mortgage News Daily.

Стоимость жилищных займов выросла вслед за увеличением доходности облигаций, отмечает CNBC. Только за последнюю неделю ставка поднялась на 29 базисных пунктов.

При покупке дома стоимостью $400 тыс. с первоначальным взносом 20% по фиксированной ставке на 30 лет ежемесячный платеж вырос примерно на $420 в сравнении с прошлогодними показателями.

По данным Ассоциации ипотечных банкиров, количество заявок на ипотеку в США за неделю с 12 по 19 августа снизилось на 0,8% после падения на 3,1% неделей ранее. В том числе объем заявок на рефинансирование уменьшился на 1,9%. Эксперты MBA отметили, что высокие ставки ограничивают спрос на ипотечные кредиты. Количество заявок на покупку жилья и рефинансирование находится на минимальных уровнях с февраля текущего года. По их мнению, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, направленное на сдерживание инфляции, будет оказывать давление на рынок ипотеки.

Ранее сообщалось, что выдача льготной ипотеки в России достигла исторического максимума.