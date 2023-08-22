Зеленский указал фон дер Ляйен на важность восстановления агроэкспорта

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил, что необходимо восстановить транзит и экспорт украинского зерна в полном объеме осенью. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Он выразил благодарность фон дер Ляйен за ее усилия по нормализации украинского продовольственного экспорта и транзита.

«Важно полностью восстановить их с 15 сентября», — заявил Зеленский.

Он указал, что во время встречи стороны также скоординировали позиции по украинской «формуле мира», обсудили «прогресс Украины» в отчете в рамках пакета расширения в октябре и последующего решения стран-членов Евросоюза об открытии до конца текущего года переговоров о присоединении Украины к ЕС.

До этого сообщалось, что Евросоюз может ввести санкции против Польши, если она в одностороннем порядке продлит запрет на импорт зерна с Украины.

Ранее Зеленский раскритиковал ограничения ЕС на экспорт украинского зерна.