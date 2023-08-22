Россельхознадзор предостерег производителей некачественного куриного фарша

Межрегиональные управления Россельхознадзора предприняли ряд мер после того, как Роскачество обнаружило опасные бактерии, в том числе сальмонеллы и кишечную палочку, в проверенных образцах куриного фарша. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Как сообщили в ведомстве, ранее эксперты Роскачества исследовали 18 торговых марок фарша, взятых в 10 регионах России. По результатам лабораторных испытаний только 2 марки куриного фарша из 18 были признаны высококачественными.

Информация о результатах проверки была направлена в Россельхознадзор для принятия мер. Ведомство выдало предостережения о недопустимости нарушений четырем компаниям — производителям фарша, а также провело профилактический визит в сеть «Перекресток».

Кроме того, инспекторы Россельхознадзора проконсультировали предприятие в Ярославле и дали рекомендацию о приостановке регистрации мясокомбината в Нижегородской области. Помимо этого, по итогам проверки Роскачество осуществило претензионную работу с производителями куриного фарша.

Накануне Россельхознадзор запретил ввоз косточковых плодов из Новой Зеландии из-за гнили.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию семян поставщику из Европы.