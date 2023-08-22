Стало известно о прогрессе в консультациях по возобновлению зерновой сделки

Значительный прогресс достигнут на консультациях по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщила турецкая проправительственная газета Yeni Şafak со ссылкой на источник в канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Достигнут значительный прогресс в соглашении по зерновому коридору. Альтернативный маршрут зернового коридора без России нерационален», — цитирует газета источника.

20 августа турецкое издание Sabah сообщило, что Анкара обсуждает с представителями ООН разные сценарии восстановления зерновой сделки, которая действовала с 1 августа 2022 года по 17 июля 2023 года. Один из рассматриваемых вариантов — проведение в Стамбуле переговоров между Москвой и Киевом. По мнению руководства Турции, альтернативные маршруты экспорта украинского зерна считаются менее безопасными и эффективными, отмечало издание. Кроме того, их использование может привести к эскалации напряженности в регионе.

Власти Турции ранее предлагали продлить действие зерновой сделки минимум на год, а не на несколько месяцев. По их мнению, это позволит избежать дальнейшего роста цен на зерно. Россия приостановила свое участие в договоренностях по зерновой сделке 17 июля 2023 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что такое решение принято, потому что условия Москвы не были выполнены.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.