ЕС выделил Украине новый транш помощи на сумму €1,5 млрд

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об отправке ЕС еще €1,5 млрд помощи Украине. Соответствующую публикацию она разместила в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по реконструкции, восстановлению и поддержанию функционирования государства. Сегодня мы выплатили Украине новые €1,5 млрд. И будет больше, в этом году и позже», — прокомментировала отправку новых средств фон дер Ляйен.

До этого сообщалось, что Евросоюз направил Украине совокупную помощь на €20 млрд с начала СВО.

Согласно информации Кильского института мировой экономики, Германия является лидером среди стран Европы в поставках Украине вооружения. С февраля прошлого года германское правительство поставило украинской армии оружия на сумму около €7,5 млрд. После ФРГ идут Польша, Нидерланды, Дания и Швеция. По данным газеты, их военные расходы на поддержку Вооруженных сил Украины составили больше €1 млрд.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в ЕС активов России.