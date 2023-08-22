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Стало известно, сколько россиян отказались от хранения сбережений в долларах

ВЦИОМ: количество россиян, хранящих сбережения в долларах, упало с 11% до 6%

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Depositphotos

По данным июльского исследования ВЦИОМа, доля россиян, держащих свои сбережения в долларах, с начала года уменьшилась в 2 раза — с 11% до 6%. Об этом сообщается на сайте центра.

Опрос проводился на фоне ослабления курса рубля и роста стоимости доллара, отмеченных в летние месяцы. Теперь за динамикой национальной валюты следят 58% россиян — больше всего с прошлого лета.

Лишь 42% опрошенных заявили, что не отслеживают колебания курса рубля. Год назад эта доля была выше. Эксперты ВЦИОМа также попросили россиян спрогнозировать стоимость доллара через 3 месяца и год. В среднем респонденты ожидают роста курса до 95 рублей за доллар к ноябрю и до 97 рублей к августу 2023 года.

При этом 27% участников опроса вообще не имеют финансовых накоплений. Большая часть россиян по-прежнему предпочитает хранить средства в рублях — такой ответ дали 68%. Ещё 4% держат сбережения в евро.

Недавно аналитик объяснил, почему россияне хранят сбережения в иностранной валюте.

Ранее россиянам назвали три правила накопления сбережений.

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