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У берегов Египта нашли новое месторождение нефти

В Суэцком заливе открыли новое месторождение нефти

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Brendan McDermid/Reuters

Новое месторождение нефти обнаружили в Суэцком заливе. Об этом сообщило Министерство нефти и природных ресурсов Египта со ссылкой на заявление нефтедобывающей компании Cheiron.

Нефть была найдена в западном концессионном районе Гейсум-Тауила в Суэцком заливе.

Как говорится в заявлении министерства, месторождение находится под контролем египетской компании Petrogulf Misr — совместным предприятием Egypt General Petroleum Corporation (EGPC) и компаниями Cheiron и Kufpec.

Добыча в найденном месторождении составляет 2,5 тысячи баррелей в сутки. В египетском министерстве отметили, что это уже четвертая по счету скважина, обнаруженная в этом районе, общий объем добычи в котором теперь достиг около 23 тысяч баррелей в сутки.

В мае Россия и Иран обсудили совместную разработку десяти новых месторождений нефти и газа. Как сообщил иранский министр нефти Джавад Оуджи, за минувшие два года между странами были заключены несколько контрактов, некоторые месторождения уже разрабатываются российской стороной.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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