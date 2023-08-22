Евро предрекли ослабление к доллару

Евро может стать дешевле доллара, спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он объяснил, что это может произойти на фоне обострения экономических проблем в Евросоюзе.

По словам экономиста, европейская экономика успешно функционировала, благодаря дешевым ресурсам — прежде всего, нефти и газу. Их Евросоюз получал из России по невысокой цене. Сейчас этого не происходит, ЕС получает газ из США, и это топливо обходится значительно дороже, уточнил экономист. Он допустил, что в течение двух-трех лет будет невозможно работать с такими большими расходами.

Также выросли военные затраты Европы.

«...как прямых, связанных с тем, что на Украину направляется вооружение, так и косвенных. В ряде европейских стран введено что-то вроде побора на помощь Украине — бизнесу нужно платить отчисления для финансирования поддержки Киева», — рассказал Григорьев.

Сокращение финансирования бедных государств из Восточной Европы также может привести к экономическим проблемам ЕС, считает он.

На фоне проблем в экономике евро будет ослабевать и, возможно, станет дешевле доллара, подытожил Григорьев.

По данным Мосбиржи на 12:04 мск, доллар торгуется выше 94 рублей, евро — 102 рублей.

Ранее была названа самая недооцененная валюта мира по «индексу бигмака».