Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Москве стали агент по недвижимости (154 349 руб.), коммерческий агент (151 908 руб.) и бригадир (141 225 руб.). Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Работа». По данным платформы, в августе на столичном рынке труда отмечается в 2,2 раза больше зарплатных предложений размером свыше 100 тыс. руб.

Также в десятку самых высокооплачиваемых вошли дальнобойщик (137 176 руб.), брокер (127 372 руб.), замерщик (126 220 руб.), фасадчик (124 326 руб.), автомаляр (121 838 руб.), водитель самосвала (121 369 руб.) и крановщик (115 940 руб.).

Сообщается, что доля специалистов, которым предлагают оклад 90-99 тыс. рублей, составляет 10% от общего количества вакансий в Москве.

Согласно исследованию аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в большинстве регионов России наблюдается серьезный дефицит рабочей силы. Так, в сфере продаж доля вакансий превышает долю резюме на 5,6 процентного пункта (22,6% против 17%). В розничной торговле разрыв составляет 4,8 п.п. (10,9% против 6,1%), на транспорте — 2,3 п.п. (13% против 10,7%).

Ранее «Москва 24» выяснила, что жители столицы хотят ежемесячно зарабатывать 257 тыс. руб., чтобы содержать семью из трех человек.