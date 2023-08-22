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Стало известно о влиянии роста ключевой ставки на стоимость жилья в новостройках

«Известия»: цены на новостройки выросли на 3% после повышения ключевой ставки

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Цены на новостройки выросли на 0,5-3% за неделю после повышения Центробанком ключевой ставки до 12%. Об этом сообщают »Известия».

О высоком росте стоимости квадратного метра в новостройках заявила директор ГК «А101» Анна Боим — 2-3% за неделю. Более скромные оценки у руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова — 0,5%. При этом он отмечает, что с начала лета в крупных городах средняя стоимость квадратного метра в строящихся корпусах выросла на 4,7%.

До этого сообщалось, что цены на новостройки в регионах выросли почти на 2% за месяц.

15 августа Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании в связи с резким снижением курса рубля.

По оценке ЦБ на 7 августа, темпы прироста цен в стране увеличилась до 4,4% в годовом выражении и продолжают ускорение. За последние три месяца годовая инфляция с поправкой на сезонность составила 7,6% в пересчете на год, годовая базовая инфляция достигла 7,1%. Также спрос на внутреннем рынке превышает возможности расширения выпуска продукции, что также приводит к усилению инфляции, влияет на курс рубля и повышает ожидания населения по поводу дальнейшего роста цен.

Ранее сообщалось, что спрос на новостройки в РФ вырос на 50% из-за поднятия ключевой ставки.

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