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Россияне бросились скупать новые квартиры

«Известия»: спрос на новостройки в РФ вырос на 50% из-за поднятия ключевой ставки

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За неделю с 15 по 22 августа спрос на первичное жилье в России вырос более чем на 50% из-за повышения ключевой ставки на 350 базисных пунктов до 12% годовых. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на замдиректора по продажам ГК «Гранель» Элину Ханнанову.

Рост спроса на новые квартиры связан с тем, что покупатели стараются приобрести недвижимость на прежних условиях — тех, что были до повышения ипотечных ставок, которые поднялись за ключевой, уточнила Ханнанова. Руководитель по продажам корпорации «Мегалит» Ирина Орлякина отметила, что рост ключевой ставки оказывает на россиян психологическое влияние. Если раньше потребители откладывали решение по покупке квартиры, то при увеличении ключевой ставки возвращаются к нему.

На фоне роста спроса на новые квартиры в России цены на них уже поднялись на 2-3%, сказала коммерческий директор ГК «А101» Анны Боим. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках с начала лета увеличиась на 4,7%, до 174,3 тыс. рублей, а за последнюю неделю — еще на 0,5%, уточнил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Эксперты, опрошенные газетой, спрогнозировали дальнейшее увеличение стоимости квадратного метра в новостройках. Но цены вырастут в пределах инфляции, считают они. Также эксперты допустили, что меры Центробанка РФ по стабилизации валютных рынков приведут к снижению ставок по ипотеке.

После повышения ключевой ставки спрос на льготную ипотеку в России значительно вырос. В августе количество консультаций по государственным программам для покупки новостроек увеличилось на 40%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как резкий рост ключевой ставки отразится на жизни россиян.

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