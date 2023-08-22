В Россию перестанут поставлять американский препарат от гепатита C

Американская компания MSD заявила о намерении прекратить поставки в РФ препарата от гепатита C «зепатир» после 2024 года. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на Росздравнадзор.

Уточняется, что на зепатир приходится 20% госзакупок на препараты для лечения гепатита С, кроме того схема лечения с его применением является самой доступной и не имеет аналогов.

«Компания указала в письме, что решение не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году», — сообщает издание.

С чем связано прекращение поставок препарата, не объясняется.

До этого «МК» сообщало, что аптеки не смогут продавать лекарства без рецепта с 1 сентября.

В список лекарств, которые теперь будут продаваться строго по рецепту, войдут препараты для лечения заболеваний сердца, диабета, бронхиальной астмы, антибиотики и не только. При этом фармацевт будет обязан передавать реквизиты рецептов в цифровую систему мониторинга движения лекарственных препаратов, иначе аптеке будет грозить штраф. Поэтому продать лекарство без рецепта не получится.

Ранее россиянам объяснили, как по упаковке распознать поддельное лекарство.