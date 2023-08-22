Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минэнерго РФ дали рекомендации нефтяникам

Минэнерго РФ посоветовало нефтяникам принять меры по сдерживанию цены дизеля

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Министерство энергетики порекомендовало нефтяникам принять меры по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в аграрных районах страны в связи с проблемами с обеспечением топливом сельхозтоваропроизводителей на региональных нефтебазах. Об этом сообщает ТАСС.

«Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны», — пояснили представители министерства.

Подчеркивается, что обеспечение топливом агропромышленного комплекса страны сейчас взято на особый контроль штаба ведомства.

Также в министерстве обратили внимание, что в настоящий момент наблюдаются сложности с ритмичностью поставок на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении из-за туристического сезона.

До этого стало известно, что Минэнерго готово обсуждать новые меры на рынке бензина при падении маржи.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях