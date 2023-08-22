В Минэнерго рассказали о сложностях поставок топлива на юг России

Сложности возникли с ритмичностью поставок топлива в нефтебазы на юг России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

Как отметили в ведомстве, причина этому — высокая загруженность железной дороги в южном направлении в туристический сезон.

Кроме того, на штабе Минэнерго России были достигнуты договоренности с железнодорожным оператором и нефтяными компаниями по точечному решению проблем, исходя из безусловного приоритета обеспечения топливом аграриев в период уборки урожая и посева озимых зерновых культур.

В июле ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в сентябре спрос на бензин в России снизится, и это повлечет ослабление проблем на внутреннем рынке топлива. Он допустил прекращение роста цен на бензин как на бирже, так и на заправках.

Биржевые цены на бензин начали снижаться 25 июля. До этого стоимость марки АИ-92 13 дней подряд достигала рекордных отметок, а АИ-95 — сразу четыре торговые сессии.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.