Начался основной этап строительства венгерской АЭС «Пакш-2»

Российская и венгерская стороны приступили к основному этапу работ по строительству АЭС «Пакш-2. Об этом сообщается на сайте «Росатома».

Генеральный подрядчик проекта «Атомстройэкспорт» начал сооружение двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 поколения 3+. В свою очередь, венгерские подрядчики приступили к подготовка к выемке грунта из котлована под будущим шестым блоком станции, к мобилизации работ по укреплению грунта и продолжили работы по сооружению противофильтрационной защиты площадки строительства.

В материале отмечается, что работы основного периода начались после того, как 18 августа стороны подписали поправки к контракту о сооружении двух новых энергоблоков и венгерский заказчик проекта выдал официальное уведомление о переходе проекта АЭС на второй, основной этап строительства.

В «Росатоме» почеркнули, что площадь котлована под будущим шестым блоком равняется четырем футбольным полям, а объем изымаемого грунта составит около одного миллиона кубометров.

Полученное разрешение о переходе к работам второго, основного, этапа позволит приступить к производству основного энергетического оборудования и начать строительство всех основных зданий и сооружений, резюмировали в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что генеральный директор компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергей Якли и директор проекта по сооружению АЭС «Пакш-2» из АО «АСЭ» Александр Мертен подписали соглашение о начале работ по строительству АЭС «Пакш-2».

Ранее в «Росатоме» назвали дату начала строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии.