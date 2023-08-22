Зеленский заявил, что Греция готова экспортировать зерно с Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, что компании этой страны готовы экспортировать зерно с Украины. Соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Самое важное, что компании Греции готовы брать участие в экспорте украинского зерна. Мы очень на это рассчитываем», — cказал украинский лидер.

До этого сообщалось, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки. По данным издания, Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки, и в настоящее время Россия, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением. В нем предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке. Турция при этом выступит организатором поставок, а Катар будет их спонсировать.

Немецкий контейнеровоз Joseph Schulte стал первым торговым судном с Украины, преодолевшим Черное море после выхода России из зерновой сделки. Его путь прошел по новому временному коридору Киева. Украина может использовать маршрут для вывоза зерна в обход России. Будет ли альтернативный путь безопасным и как Москва может помешать поставкам — в материале «Газеты.Ru».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.