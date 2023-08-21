В России предложили продлить пошлину на экспорт масла

Правительство РФ получило на рассмотрение проект постановления о продлении пошлин на экспорт подсолнечника, шрота и масла. Об этом сообщило Министерство экономического развития (МЭР) страны, передает ТАСС.

Власти намерены продлить взимание денежного сбора до 31 августа 2024 года. При этом текст соответствующей законодательной инициативы ранее появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления предусматривает <...> в отношении семян подсолнечника ставки вывозной таможенной пошлины в размере 50%, но не менее 32 тыс. рублей за 1 тыс. кг», — говорится в пояснительной записке к документу.

Пошлина на экспорт подсолнечника начала действовать на территории России с 1 июля 2021 года. Изначально ее планировали отменить 31 августа 2022 года, однако по истечении указанного срока взимание денежного сбора продлили еще на год.

Так называемый «подсолнечный демпфер», под которым подразумеваются пошлины на масло и шрот, ввели 1 сентября 2021 года. При этом с июля 2022 года специалисты начали рассчитывать размер денежного сбора в рублях вместо долларов США. В результате базовая цена для расчета пошлин на шрот составила 13 875 рублей за тонну, а на подсолнечное масло — 82 500 рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.