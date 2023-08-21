Россельхознадзор запретил ввоз косточковых плодов из Новой Зеландии из-за гнили

Россельхознадзор запретил ввоз косточковых плодов из Новой Зеландии из-за бурой монилиозной гнили, говорится в сообщении ведомства.

В их числе груши, абрикосы, вишни, черешни, персики и другие фрукты.

В случае заноса монилиозной гнили экономический ущерб от потери урожая может составить до 9 млрд рублей.

Ранее Россельхознадзор запросил переговоры с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии в связи с ограничением поставок мяса птицы на российский рынок.

Уточняется, что российская сторона не получала официального уведомления о запрете поставок от Минска. Сообщается, что консультации назначены на 7 августа.

До этого «Ъ» писал, что Белоруссия с 1 августа ввела ограничения на вывоз из страны мяса птицы. Возможной причиной такого решения названа вспышка птичьего гриппа на некоторых птицефабриках.

По данным издания, выдача сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров приостановлена для насыщения внутреннего рынка.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.