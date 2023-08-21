«Роснефть» продолжает развивать новую кустовую площадку в Краснодарском крае

Компания «РН-Ванкор» (входит в НК «Роснефть») приступила к добыче природного газа на новой кустовой площадке Сузунского месторождения в рамках реализации проекта «Восток Ойл», сообщает пресс-служба компании.

Суточный объем добычи составляет около 1,8 млн куб. м газа. Добываемый газ после необходимой подготовки направляется по межпромысловому газопроводу протяженностью 79 км на Ванкорский производственный участок.

Также в рамках реализации газовой программы на Сузунском производственном участке продолжается строительство установки подготовки газа с компрессорной станцией для попутного нефтяного газа (ПНГ) производительностью 2,1 млрд куб. м в год.

На установке будет вестись подготовка до товарного качества смеси природного и попутного нефтяного газа, поступающих со скважин, а также с установки подготовки нефти. Все это позволит уже до конца 2023 года достичь 100% уровня полезного использования ПНГ на Сузунском месторождении.