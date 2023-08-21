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Аналитик объяснил, почему россияне хранят сбережения в иностранной валюте

Аналитик Зварич: интерес граждан и бизнеса в России к юаню растет

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РИА Новости

Некоторые россияне предпочитают хранить свои сбережения в иностранной валюте, когда рубль ослабевает, рассказал kp.ru главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«При этом пик интереса граждан к иностранным валютам может приходиться как раз на моменты разворота, когда после сильного снижения рубль переходит к восстановлению», — уточнил эксперт.

Кроме того, часть из них обращаются теперь не к привычным доллару или евро, которые перешли в разряд «недружественных», а к другим валютам, уточнил он. Чаще всего жители России в этой категории предпочитают китайский юань.

«В банках растет количество предложений по вкладам и облигациям в юанях. К тому же ставки по таким вкладам выше, чем по аналогичным продуктам в долларах и евро. Растет и интерес бизнеса к китайской валюте из-за увеличения товарооборота между Россией и Китаем», — отметил Зварич.

Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) до этого показали, что более 68% россиян предпочитают хранить свои сбережения в рублях, в долларах их хранят всего лишь 6%. При этом в евро хранят сбережения 4% опрошенных, в других валютах — также 4%.

Ранее россиянам назвали самый надежный способ хранения валюты.

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